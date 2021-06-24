موانئ دبي تنجح في إدارة أكبر عملية شحن مهيئات معدنية في تاريخ ميناء السخنة

نجحت موانئ دبي السخنة، المشغل لميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إدارة أكبر عملية شحن مهيئات معدنية في تاريخ الميناء.

وعملية الشحن عبارة عن مهيئات فولاذية وصل حجمها إلى٨٥٨٠ متر مكعب من خلال جهود فريق العمليات في موانئ دبي العالمية، نتج عن هذا العمل المعقد تحميل الهياكل الصلب على ظهر سفينة البضائع العامة العملاقةMSM Douro .

وسيتم تصدير الشحنة إلى ألمانيا نيابة عن الشركة المصدرة وهي واحدة من أكبر مصنعي المعادن في الشرق الأوسط وهي شركة “فيروميتالكو ستيل كونستركشن”، Ferrometalco Steel Construction ، التي تعمل في مصر.

تطلبت عملية التحميل التعاون بين الإدارات الحكومية ذات الصلة بالميناء في كل من نقاط المغادرة ومحطة الوصول، والفرق الأمنية لنقل الشحنة بأمان داخل ميناء السخنة، وقام فريق بإجراء مسح شامل للموقع لضمان التعامل السلس مع البضائع.

ويبلغ طول سفينة البضائع العامة العملاقة MSM Douro ١٠٩،٠٢ متر وعرضها ١٥،٦٨ متر وتبلغ طاقتها الاستيعابية ٥٧٣٣ طنًا ووصلت إلى موانئ دبي العالمية السخنة، وهي جاهزة لاستلام وتخزين الهياكل الصلبة.

وقال جيرارد فان دن هوفيل، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية السخنة والمدير العام لموانئ دبي العالمية مصر: “لقد بلغ حجم شحنة مهيئات معدنية ٨٥٨٠ مترًا مكعبا، وتتضمن ٤ قطع ضخمة من الصلب بأحجام مختلفة (٩٥٠ و ٧٠٠ وقطعتين ٦٠٠) متر مكعب، على الرغم من كونه تحدياً صعباً، إلا أن موانئ دبي العالمية السخنة لديها القدرات والخبرات اللازمة للتعامل مع مثل هذه العملية واسعة النطاق.

وتابع: لقد بذلت الإدارات التجارية والتشغيلية بميناء السخنة جهودًا كبيرة خلال الأيام الماضية لتسهيل مثل هذه العملية الكبيرة، واستعدادًا لشحنها أجرى الفريق المسئول مسحًا شاملاً لموقع التخزين بالميناء للتأكد من أن سيتم مناولة البضائع بسلاسة داخل مرافق موانئ دبي العالمية السخنة .