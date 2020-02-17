موانئ دبي: تشغيل مشروع في السخنة باستثمارات 520 مليون دولار

قالت شركة موانئ دبي العالمية – السخنة، إن مشروع التوسعة الرئيسي للحوض رقم 2 بميناء السخنة، سيبدأ عملياته خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020.

وأضافت موانئ دبي، أن مشروع ميناء السخنة، سيعمل عن الموعد المحدد، نظرا لأهميته الاقتصادية، وبتكلفة تصل إلي 520 مليون دولار، وسيسهم في مضاعفة القدرات الحالية في الميناء لتصل إلى 1.75 مليون حاوية.

ولفتت الشركة في بيان لها اليوم، أن المشروع سيعزز من مكانة الموانئ المصرية في جميع أنحاء العالم، خاصة مع الموقع المميز والفريد للميناء على قناة السويس وطرق الشحن الرئيسية.

جذب الاستثمارات

وتستهدف وزارة النقل، جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية للموانئ البحرية، ومن ثم تعكف حاليا على إعداد المخطط الشامل للموانئ البحرية 2030.

وكان 4 وزارت، وهي النقل، والاستثمار، والصناعة، والتعليم العالي، أطلقت فى مايو الماضي إشارة البدء فى إعداد المخطط الشامل للموانئ المصرية 2030.

المخطط الشامل

ويتولى إعداد المخطط مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري MRCC، بالشراكة مع المكتب الاستشاري «إتش بى سى» بميناء هامبورج بألمانيا.

ويهدف إلى تحقيق التكامل بين الموانئ، مع الأخذ فى الاعتبار تعظيم الميزة التنافسية لكل ميناء، لزيادة حصتها من تجارة الترانزيت، والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة.

كما يهدف الاستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية، وكفاءة التشغيل، والتوسع فى حصة السوق وجذب الاستثمار.

المهام

يركز مخطط الموانئ على 4 مهام، تتمثل فى تحليل الوضع الحالي للموانئ من حيث الطاقة الاستيعابية، وحجم الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة على المستوى القومى، وعلى مستوى كل ميناء.

بهدف وضع استراتيجية تكامل لرفع قدرة وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط، وتحليل الوضع التنافسي للموانئ التجارية وعمل سيناريوهات الطلب المتوقع على المدى القصير والمتوسط حتى 2030.

إضافة إلي صياغة إستراتيجية تطوير لمرافق البنية التحتية المرتبطة بها، تحديد المشروعات ذات الأولوية وحجم الاستثمارات المتوقع ضخها.