موانئ دبي تستقبل أولى سفن ميرسك ME 6 المطورة

المال - خاصاستقبلت موانئ دبي العالمية - السخنة، اليوم الإثنين، السفينة M/V AS California، أولى سفن ميرسك ME 6 الملاحية المُطوّرة، والتي تربط دول البحر المتوسط وأوروبا مع ميناء السخنة.وتتميز الخدمة الجديدة والمُطوّرة بالدمج بين مزايا خفض التكاليف وكفاءة لتشغيل التي تقدمها موانئ دبي العالمية السخن

المال – خاص

استقبلت موانئ دبي العالمية – السخنة، اليوم الإثنين، السفينة M/V AS California، أولى سفن ميرسك ME 6 الملاحية المُطوّرة، والتي تربط دول البحر المتوسط وأوروبا مع ميناء السخنة.

وتتميز الخدمة الجديدة والمُطوّرة بالدمج بين مزايا خفض التكاليف وكفاءة لتشغيل التي تقدمها موانئ دبي العالمية السخنة، فضلاً عن زيادة القدرة على الوصول لموانئ البحر المتوسط وأوروبا وما ورائهما.

وانطلقت السفينة من البحر المتوسط مروراً بقناة السويس، قبل أن ترسو في ميناء السخنة لتفريغ شحنتها القادمة من دول أوروبا والبحر المتوسط في مصر، التي تُعد الوجهة النهائية لتلك الرحلة.

وقال أجاي سينج المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية – السخنة، إن قطاع الشحن العالمي يشهد تطوراً سريعاً لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق العالمية.

وتتمتع موانئ دبي العالمية – السخنة، بتواجد عالمي قوي في الأسواق المتقدمة والناشئة، وتدير الشركة 78 محطة برية وبحرية عاملة في أكثر من 40 بلداً عبر قارات العالم الست، كما يعمل بها أكثر من 36 ألف موظف.