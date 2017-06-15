موانئ دبي العالمية تنظم حفل إفطار بالسويس بحضور مميش

نظمت موانئ دبي العالمية، مشغّل المحطات البحرية العالمي، حفل إفطار بمناسبة شهر رمضان، بحضور عدد من كبار رجال الدولة والشخصيات الرسمية على رأسهم الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس.

وحضر أيضاً المهندس هشام عرفات، وزير النقل، والمستشار محمد عبد الوهاب، والدكتور سامح عمر بالنيابة عن الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس جمعه مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، واللواء أحمد حامد، محافظ السويس، والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس الجمارك المصرية، إلى جانب مجموعة من كبار العملاء وشركات الشحن.

وأشاد سلطان بن سُليّم بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالاقتصاد بالرغم من التحديات القائمة.

وأشار لمشروع قناة السويس الجديدة الذي تم إنجازه في زمن قياسي قبل الجدول الزمني المحدد، مؤكدا أن مصر لديها كافة الموارد البشرية والطبيعية اللازمة لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة، مشددا على استعداد موانئ دبي العالمية ودولة الإمارات الشقيقة حكومة وشعبًا لدعم جهود الرئيس السيسي وحكومته للنهوض بالبلاد.

تعد “موانئ دبي العالمية” محفزا رائدا للتجارة العالمية وجزء لا يتجزأ من سلسلة التوريد حول العالم، يتسع نطاق عملياتنا التشغيلية ليشمل عدة قطاعات متنوعة لكن مترابطة، من المحطات البحرية والبرية والخدمات البحرية واللوجستية والخدمات المساندة، إلى الحلول التجارية القائمة على التكنولوجيا.



وتضم محفظة أعمالها العالمية 77 محطة برية وبحرية عاملة مدعومة بأكثر من 50 نشاط ذي صلة في 40 بلداً عبر قارات العالم الست، ما يعكس حضورها البارز في كلٍّ من الأسواق الناشئة ذات معدلات النمو المرتفعة والأسواق المتطورة على حد سواء. وتهدف إلى الاضطلاع بدور محوري في رسم معالم المستقبل المشرق للتجارة العالمية بحيث تضمن بأن تترك جميع أنشطتها بصمة وتأثيراً إيجابياً طويل الأمد على الاقتصادات والمجتمعات.

يقوم فريق عملها المتفاني الذي يضم ما يزيد على 37,000 موظف من 110 بلدان بتأسيس علاقات متميزة طويلة الأمد مع الحكومات، خطوط الشحن البحري، المستوردين، المصدرين، المجتمعات والعديد من الأطراف الهامة في سلسلة التوريد العالمية، لإضافة قيمة لأنشطتها وتوفير خدمات عالية الجودة الآن وفي المستقبل. تعد مناولة الحاويات النشاط الأساسي للشركة، حيث تساهم بأكثر من ثلاثة أرباع عائداتها.

وقامت “موانئ دبي العالمية” في العام 2015 بمناولة 61.7 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدما)، ومن المتوقّع مع العمل الجاري حاليا في ثمانية مشاريع تطوير جديدة أن تنمو الطاقة الاستيعابية الإجمالية البالغة حاليا 79.6 مليون حاوية نمطية إلى أكثر من 100 مليون حاوية نمطية بحلول العام 2020 تماشياً مع حاجة السوق.