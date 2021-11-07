موانئ دبي العالمية السخنة تستقبل أول سفينة سياحية منذ تفشي جائحة كورونا

استقبلت موانئ دبي العالمية السخنة، المشغل لميناء العين السخنة-البوابة الرئيسية لمصر على البحر الأحمر-أول سفينة سياحية منذ تفشي وباء كوفيد -19 بداية عام 2020، ووصلت الباخرة “لو بيلوت” من الإسكندرية مساء الأربعاء إلى صالة الركاب الحديثة بميناء السخنة وعلى متنها 80 راكبًا.

وللاحتفال بهذه المناسبة والترحيب بالركاب وأفراد الطاقم، استضافت موانئ دبي العالمية السخنة عرضًا فرعونيًا مع عرض راقص، يعرض التراث والثقافة المصرية. كما وزع الموظفون الزهور وبطاقات البردي التي تعرض الهوية التجارية الجديدة لموانئ دبي العالمية على الزوار.

ومن جانبه قال قبطان السفينة السياحية، “إننا سعداء لعودة حركة السياحة مرة أخرى، عقب فترة طويلة من الإغلاق للعديد من الدول بسبب انتشار فيروس كوفيد- 19، وبصفة خاصة سعيد للعودة مرة أخرى للدخول إلى الموانئ المصرية والتعرف على المزيد من المعالم السياحية العريقة”.



وأضاف أحد سائحي السفينة: “أننا مسرورون للاستقبال الرائع الذي قام به طاقم ميناء السخنة والاستعراض الرائع الذي يكشف لنا العديد من التراث والثقافة المصرية، ونتطلع لزيارة العديد من الأماكن السياحية”.

وأضاف جيرارد فان دين هيوفيل، الرئيس التنفيذى لموانئ دبي العالمية السخنة والمدير العام لموانئ دبي العالمية مصر: “نحن فخورون بالترحيب بالسفن السياحية مرة أخرى في ميناءنا، الذي بدوره يدعم التزامنا بأن نصبح محركًا في النمو الاقتصادي في مصر، ليس فقط لتعزيز التجارة ولكن أيضا السياحة في البلاد. نحن نهدف إلى إنشاء وجهة نمط حياة للسياح، وتثبت قدرتنا على استيعاب سفن الرحلات البحرية وقدرتنا كمزود رائد للحلول البحرية”.



يذكر أن السفينة السياحية Le Bellot ، التي تم بناؤها عام 2020 غادرت اليوم إلى الغردقة وتبحر تحت علم فرنسا.