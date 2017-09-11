موانئ دبي العالمية-السخنة تستقبل أولى سفن الشحن العملاقة

المرسي عزت



استقبلت موانئ دبي العالمية-السخنة، المحطة البحرية المحلية التابعة لموانئ دبي العالمية، والتي تُعد كبرى الشركات المتخصصة في الخدمات البحرية واللوجستية والخدمات المساندة والمحطات البحرية والبرية وجزءا من سلاسل التوريد حول العالم، مؤخراً السفينة MINI، أولى سفن الشحن العملاقة للحمولات الجافة بالميناء.

وصلت السفينة العملاقة لميناء السخنة من البرازيل وهي مُحمّلة بأكثر من 111000 طن متري من خام الحديد. يبلغ طول السفينة العملاقة 225 متر، وعرضها إلى 43 متر. تُعد السفينة MINI دليلاً هاماً على جهود والتزام سلطات الميناء في تحسين وتطوير البنية التحتية التي تتمتع بها موانئ دبي-السخنة.



و قام أحمد حسن، مدير العمليات التشغيلية في موانئ دبي العالمية-السخنة، بإهداء درع من الكريستال لقائد المركب القبطان الهندي باتانيك أماريندرا، كما أقام مسئولو موانئ دبي-السخنة احتفالاً خاصاً بهه المناسبة. يُعد استقبال هذه السفينة العملاقة خطوة جديدة لتأكيد توجه موانئ دبي العالمية نحو “السهولة في أداء الأعمال”، وابراز التزامها بتطوير ونمو قطاع الشحن والموانئ.



وتعليقاً على عبور السفينة العملاقة في ميناء السخنة، قال أجاي سينج، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية السخنة: “إنّ قدوم هذه السفينة العملاقة للموانئ المصرية يقدم مزايا اقتصاديات الحجم الكبير لشركات الشحن، وهو ما ينتج عنه وفورات هائلة في الوقت والمال عند شحن الحمولات المختلفة”.

تُعد موانئ دبي-السخنة جزءا من شبكة موانئ دبي العالمية التي تضم حالياً 77 ميناءا ومحطة بحرية تدعمها أكثر من 50 شركة في 40 دولة على مستوى العالم، وهو ما يجعل من موانئ دبي العالمية واحدة من كبرى الشركات المُشغلة للمحطات البحرية في العالم.



تشغل موانئ دبي العالمية-السخنة موقعاً استراتيجياً على أهم خطوط الملاحة العالمية التي تربط بين الشرق والغرب، وهي أسفل المدخل الجنوبي لقناة السويس مباشرة. يقوم الميناء بتداول الحاويات والحمولات العابرة من خلال أكثر طرق التجارة البحرية ازدحاماً وحركة في العالم. وباعتبارها جزءا من شبكة ملاحية عالمية، تلتزم موانئ دبي العالمية-السخنة بتوفير أعلى مستويات الخدمة لعملائها، من خلال أسلوب الإدارة المتكاملة للميناء بمساعدة أحدث التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في هذا القطاع على المستوى العالمي.



تُعد “موانئ دبي العالمية” محفزا رائدا للتجارة العالمية وجزء لا يتجزأ من سلسلة التوريد حول العالم. يتسع نطاق عملياتنا التشغيلية ليشمل عدة قطاعات متنوعة لكن مترابطة، من المحطات البحرية والبرية والخدمات البحرية واللوجستية والخدمات المساندة، إلى الحلول التجارية القائمة على التكنولوجيا. تضم محفظة أعمالنا العالمية 77 محطة برية وبحرية عاملة تدعمهما أكثر من 50 شركة في 40 بلداً عبر قارات العالم الست، ما يعكس حضورنا البارز في كلٍّ من الأسواق الناشئة ذات معدلات النمو المرتفعة والأسواق المتطورة على حد سواء. ونهدف إلى الاضطلاع بدور محوري في رسم معالم المستقبل المشرق للتجارة العالمية بحيث نضمن بأن تترك جميع أنشطتنا بصمة وتأثيراً إيجابياً طويل الأمد على الاقتصادات والمجتمعات.



يقوم فريق عملنا المتفاني الذي يضم ما يزيد على 37,000 موظف من 110 بلدان بتأسيس علاقات متميزة طويلة الأمد مع الحكومات، خطوط الشحن البحري، المستوردين، المصدرين، المجتمعات والعديد من الأطراف الهامة في سلسلة التوريد العالمية، لإضافة قيمة لأنشطتنا وتوفير خدمات عالية الجودة الآن وفي المستقبل. وتعد مناولة الحاويات النشاط الأساسي للشركة، حيث تساهم بأكثر من ثلاثة أرباع عائداتها. وقامت “موانئ دبي العالمية” في العام 2015 بمناولة 61.7 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدما)، ومن المتوقّع مع العمل الجاري حاليا في ثمانية مشاريع تطوير جديدة أن تنمو الطاقة الاستيعابية الإجمالية البالغة حاليا 79.6 مليون حاوية نمطية إلى أكثر من 100 مليون حاوية نمطية بحلول العام 2020 تماشياً مع حاجة السوق.