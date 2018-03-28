موانئ دبي العالمية- السخنة تستقبل أكبر سفينة لنقل البضائع عبر البحر الأحمر

المال- خاص استقبلت موانئ دبي العالمية-السخنة مؤخرًا أكبر سفينة من نوعها لنقل البضائع السائبة، والتي تعبر البحر الأحمر وتزور الميناء لأول مرة. تنتمي هذه السفينة التجارية لفئة السفن العملاقة، وانطلقت من مالطا بحمولة من الحديد يصل وزنها لأكثر من 140000 طن متري. وقبل وصول السفينة لميناء السخنة،

المال- خاص

استقبلت موانئ دبي العالمية-السخنة مؤخرًا أكبر سفينة من نوعها لنقل البضائع السائبة، والتي تعبر البحر الأحمر وتزور الميناء لأول مرة. تنتمي هذه السفينة التجارية لفئة السفن العملاقة، وانطلقت من مالطا بحمولة من الحديد يصل وزنها لأكثر من 140000 طن متري. وقبل وصول السفينة لميناء السخنة، قامت موانئ دبي السخنة بعمل مسح لقياس الأعماق وتصوير طوبوغرافيا الميناء للتأكد من أن مستوى عمق المياه في الميناء كافٍ لاستقبال السفينة.

وتعليقًا على ذلك يقول أجاي سينج، المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية- السخنة: “باعتبارنا من الشركات الرائدة في هذا القطاع، تبحث موانئ دبي العالمية باستمرار عن فرص متميزة لتطوير هذا القطاع الحيوي، بما يصب في مصلحة حركة التجارة والنقل البحري بالمنطقة. إنّ استقبالنا لأكبر سفن نقل البضائع الجافة على الإطلاق يمثل نقلة نوعية لميناء السخنة، وهو ما يُعد محصلة لتعاوننا المثمر والمتواصل مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. إننا نتطلع لمواصلة تعاوننا الناجح مع شركائنا في إطار جهودنا الهادفة لزيادة طاقاتنا التشغيلية بمواني دبي العالمية، بما يساعدنا في دعم حركة التجارة العالمية المتنامية”.

وللاحتفال بهذه المناسبة، قدم السيد/ أنس المحيسن، رئيس قطاع التشغيل بموانئ دبي العالمية- السخنة درع الشركة لكابتن السفينة القبطان/ استراكيو ديفيد، كما شارك فريق العمليات والفريق التجاري أعضاء الادارة العليا بالشركة في الاحتفال والترحيب بطاقم السفينة.

تشغل موانئ دبي العالمية السخنة موقعًا استراتيجيًّا على أهم طرق التجارة البحرية التي تربط بين الشرق والغرب، وتلتزم الشركة بتوفير أرقى مستويات الخدمة لعملائها من خلال منهج الإدارة المتكاملة الذي تطبقه مع الاعتماد على التقنيات التكنولوجية الحديثة. ويتمتع موقع ميناء السخنة القريب من المدخل الجنوبي لقناة السويس على البحر الأحمر، بميزة استراتيجية للتعامل مع البضائع العابرة خلال أكثر الممرات المائية التجارية ازدحامًا في العالم.

في الوقت نفسه تمتلك موانئ دبي العالمية السخنة كل التجهيزات اللازمة لإدارة الميناء بأعلى مستويات الكفاءة والتطور التكنولوجي في العالم، من خلال تقديم الخدمات اللوجستية لجميع السفن بسرعة وكفاءة استراتيجية فائقة، لمواكبة الزيادة في متطلبات المستهلكين. ونظرًا لقرب موانئ دبي العالمية السخنة من القاهرة، يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال الطريق السريع المجهز، وخطوط السكك الحديدية، مما يجعلها الميناء الأنسب للوصول إلى مستهلكي العاصمة. تعد موانئ دبي العالمية السخنة أيضًا ميناء ترانزيت للموانئ المصرية الأخرى، ولموانئ القارة الأفريقية.