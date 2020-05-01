موانئ «دبي – السخنة» : عمليات تطهير مستمرة.. ونعمل على قدم وساق (صور)

قالت مصادر لـ”المال” إن موانئ دبي – السخنة تجري تعقيمًا دوريًا لكل الأرصفة والأوناش الثابتة والمتحركة على مدار الساعة.

وعلمت “المال” أن إدارة الميناء اتخذت كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا بالميناء.

كما استمرت إدارة الميناء في عقد ندوات توعوية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومتة و تطهير وتعقيم الأرصفة والاوناش الثابتة والمتحركة. اتخاذ الاجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، في موانيء دبي السخنة

وعلمت “المال” أن تداول حاويات الصادر والوارد داخل الميناء مستمرة ، كما أن وحدات العمل والكرفانات تشهد استخدام الكواشف الحرارية على العاملين والمترددين على الميناء، مع استمرار ارتداء العاملين والمتعاملين للكمامات والقفازات لضمان سلامة وأمان الجميع.

وتلتزم الشركة بتنفيذ إجراءات السلامة الشاملة والإجراءات الوقائية الإضافية وفق أعلى المعايير العالمية كجزء من جهود منع انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) وحماية صحة وسلامة عملائه، وموظفيه، من خلال اتباع كل الإجراءات والإرشادات التي تتماشى مع توصيات وتعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية والجهات الصحية المختصة. عمليات تطهير مستمرة لمواجهة كورونا في موانئ دبي السخنة

واكدت مصادر لـ”المال” ان الشركة تتبع إجراءات النظافة والصحة والسلامة الاعتيادية التي يتم تطبيقها وفق أعلى المعايير العالمية.

مشيرة الي انه قد تم اتخاذ حزمة إجراءات احترازية ووقائية إضافية حيث قامت بتوعية موظفيها من خلال كتيبات وملصقات بكافة إجراءات الوقاية الشخصية والتباعد داخل بيئة العمل مع توفير أدوات الوقاية الشخصية (الكمامات، القفازات، المطهرات) والقيام بعمليات التطهير المستمر للميناء بجميع مرافقه. تطهير كافة المعدات في موانئ دبي السخنة

وتعد موانئ دبي السخنة من كبريات الشركات العاملة في إدارة الموانئ داخل مصر، كما انها قامت مؤخرا باجراء توسعات داخل الميناء لاستيعاب حركة الصادرات والواردات.

واعلن مسئولون بالميناء اكثر من مرة أن السوق المصرية تعد ضمن اهم الأسواق التي تعمل بها مجموعة موانئ دبي العالمية والتي تنتشر استثماراتها في العديد من دول العالم.