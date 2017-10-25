موانئ دبي- السخنة تستقبل أول سفينة ركاب سياحية منذ 2011

المال ـ خاص:استقبلت موانئ دبي العالمية، السفينة كليو، والتي تعد أول سفينة ركاب سياحية منتظمة تصل لميناء السخنة منذ عام 2011، ومن المتوقع أن يستقبل الميناء رحلة سياحية كل أسبوع.قال أجاي سينج، المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية السخنة، إن استقبال مثل هذه السفينة يمثل خطوة مهمة بالسوق المصر



المال ـ خاص:

استقبلت موانئ دبي العالمية، السفينة كليو، والتي تعد أول سفينة ركاب سياحية منتظمة تصل لميناء السخنة منذ عام 2011، ومن المتوقع أن يستقبل الميناء رحلة سياحية كل أسبوع.

قال أجاي سينج، المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية السخنة، إن استقبال مثل هذه السفينة يمثل خطوة مهمة بالسوق المصرية، ويؤكد قدرات وإمكانيات موانئ دبي العالمية على تقديم أرقى مستويات الخدمة لسفن الشحن والركاب على حد سواء.

وضم الوفد 100 سائح، و يضم برنامجه رحلة لمناطق الأهرامات، على أن ينتقل بعدها إلى الغردقة.

وأضافت موانئ دبي العالمية السخنة، فى بيان لها اليوم: “إننا نتوسع في حجم أعمالنا بالسوق المصرية، ليتضمن تقديم خدمات السفن السياحية، بهدف دعم قطاع السياحة الذي يتمتع بأهمية خاصة في مصر”.

وتضم محفظة أعمال “موانئ دبي العالمية” 78 محطة برية وبحرية عاملة مدعومة بأكثر من 50 نشاطا ذا صلة في أكثر من 40 بلداً، وتضم 36,000 موظف من 103 بلدان.