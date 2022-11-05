موانئ «دبي - السخنة» تستقبل أحدث سفينة سياحية صديقة للبيئة في العالم

استقبلت موانئ دبي العالمية السخنة – البوابة الرئيسية للتجارة في مصر والمشغل لميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس – أحدث السفن السياحية الأوروبية صديقة للبيئة MSC WORLD EUROPA في أولى رحلاتها البحرية، قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال أورس مول، المدير الإقليمي لشركة موانئ دبي العالمية مصر: “سعداء باستقبال السفينة السياحية MSC WORLD EUROPA كأول مقصد لها بعد إبحارها من أوروبا، وهو ما يبرز الدور الذي تلعبه موانئ دبي العالمية السخنة، في دعم نمو الاقتصاد المصري ليس فقط من خلال تعزيز حركة التجارة وإنما أيضًا من خلال تنشيط حركة السياحة، فنحن نستهدف أن نكون وجهة دائمة للسفن السياحية”.

وأضاف مول، اتخذنا كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال السفينة السياحية العملاقة، ونفخر بجاهزيتها لاستقبال السفن العملاقة والتعامل معها وتوفير المساعدات الملاحية لها، مما يعزز قدراتنا كرائد لتقديم الحلول البحرية.

تعد سفينة MSC WORLD EUROPA واحدة من كبرى السفن السياحية في العالم.. واستغرق بناؤها ثلاث سنوات، ويبلغ طولها 333 مترا، وعرضها 47 مترا، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للسفينة إجمالي 7000 راكب في أكثر من 2800 غرفة.

وبالتزامن مع قرب انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرون لتغير المناخ بشرم الشيخ، تجدر الإشارة إلى أن MSC WORLD EUROPA أكبر سفينة ركاب سياحية تعمل بالغاز الطبيعي المسال.

وعبرت السفينة قناة السويس ضمن قافلة الشمال، لتثبت جاهزية قناة السويس لاستقبال أحدث سفن الأسطول العالمي، بفضل مشروع قناة السويس الجديدة الذي سمح بزيادة الطاقة العددية و الاستيعابية للقناة ورفع تصنيفها الملاحي عالميا.

وجدير بالذكر أن موانئ دبي العالمية السخنة تشهد منذ فترة نشاطًا ملحوظًا في استقبال الميناء لرحلات اليوم الواحد، وزدياد أعداد السائحين الوافدين للمناطق السياحية في مصر، عبر الموانئ المحلية.