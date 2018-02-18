موانئ دبى تعتزم تنفيذ الحوض الثانى بداية 2019

السيد فؤاد تعتزم شركة موانئ دبى تنفيذ الحوض الثانى من ميناء السخنة بعد توقف منذ عام 2002، وذلك عقب الاتفاق مع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش، ليتم الانتهاء منه خلال فبراير من العام المقبل 2019. وقالت…

السيد فؤاد

تعتزم شركة موانئ دبى تنفيذ الحوض الثانى من ميناء السخنة بعد توقف منذ عام 2002، وذلك عقب الاتفاق مع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش، ليتم الانتهاء منه خلال فبراير من العام المقبل 2019.

وقالت مصادر إن الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس أكدت على الشركة تنفيذ جميع العقود الموقعة بين الجانبين، وعلى اثره كلفت موانئ دبى العالمية بعض الكيانات العالمية بتنفيذ أعمال الحفر الخاصة بالحوض الثانى وتم الانتهاء من تنفيذ %90 من تلك الأعمال بواقع 4.5 مليون متر مكعب من الرمال والتى تقدر بنحو 5 ملايين متر مكعب.

وأضافت أن شركة موانئ دبى العالمية طرحت مناقصة خلال نوفمبر الماضى بين الكيانات العالمية التى ستقوم بأعمال الحفر المائى «الأعمال البحرية» للحوض الثانى والمتوقع أن يكون بأعماق تصل إلى 17 مترا.

وأوضحت المصادر أن الشركة تقوم حاليا بالتشغيل بميناء السخنة عبر الحوض الأول المتخصص فى الحاويات والبضائع العامة، وتعمل بطاقة استيعابية فقط تصل الى 1.1 مليون حاوية، بينما من المقرر ان يزيد الحوض الثانى بالميناء من الطاقة الاستيعابية بطاقة تداول إجمالية 2.8 مليون حاوية، علاوة على 20 مليون طن بضائع صب وعامة.

وحصلت موانئ دبى العالمية فى 2008 على عقد امتياز لتشغيل وإدارة وتطوير الميناء باحواضه المختلفة، وبعد مرور عامين فازت شركة موانئ دبى العالمية بعقد امتياز آخر لتطوير الحوض الثانى فى ميناء السخنة لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى الضعف تقريبا، وكان من المقرر الانتهاء منه وبدء العمل به بالعام الجارى 2014.

وحسبما وقعت الشركة تعاقدًا مع الحكومة المصرية عليها أن تقوم موانئ دبى بتنفيذ أربعة مشروعات بقيمة 700 مليون دولار.

وبموجب التعاقد الذى تم توقيعه مع الشركة فكان يتضمن إنشاء أرصفة إضافية ليبلغ إجمالى أطوال الأرصفة 2050 مترا للحاويات، و750 مترا للبضائع بما يتوقع معه زيادة إيرادات الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس «المشرفة على الميناء» بقيمة 180 مليون جنيه إضافية سنويا، وذلك حسب التقديرات التى تم وضعها قبل عام 2010، وبلغت مدة امتياز العقد تبلغ 35 عامًا تؤول بعدها المحطة بكامل منشآتها وأجهزتها إلى الدولة.

فى سياق متصل تُجهز الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس للتوقيع مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى الصب الجاف لتنفيذ محطة صب جاف الثانية بالميناء بنظام B.O.T، على مساحة تصل إلى 326 ألف م2 وبـ 4 أرصفة بأطوال جملتها 2050 م طولى بتكلفة 250 مليون دولار.

وتعد تلك المحطة الثانية بالميناء وتم إسناد محطة الصب الجاف الأولى لشركة الأدبية للإدارة البحرية بنظام B.O.T ويقام المشروع على مساحة 168 ألف م2 وأطوال أرصفة 780 م طولى وبتكلفة إجمالية قدرها 500 مليون جنيه، كما أن حجم التداول المتوقع 6 ملايين طن/عام.