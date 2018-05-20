موانئ دبى العالمية السخنة تستقبل أولى سفن مجموعة Alliance للشحن

أحمد عاشوراستقبلت موانئ دبى العالمية السخنة أولى سفن شحن الحاويات لمجموعة Alliance للشحن والتي تأسست نتيجة تحالف كل من شركة Hapag-Lloyd الألمانية (مع العربية المتحدة للشحن)، وشركة MOL اليابانية وK Line وNYK Line وشركة Yang Ming Line التايوانية. انطلقت السفينة YM Orchid من الشرق الأقصى في أ

أحمد عاشور

استقبلت موانئ دبى العالمية السخنة أولى سفن شحن الحاويات لمجموعة Alliance للشحن والتي تأسست نتيجة تحالف كل من شركة Hapag-Lloyd الألمانية (مع العربية المتحدة للشحن)، وشركة MOL اليابانية وK Line وNYK Line وشركة Yang Ming Line التايوانية.

انطلقت السفينة YM Orchid من الشرق الأقصى في أولى رحلاتها عبر الخدمة الجديدة AR1 بهدف تقديم خدمات الشحن السريعة والمباشرة لمنطقة البحر الأحمر للشحنات القادمة من الصين وكوريا وسنغافورة وماليزيا،وأثناء وصولها لميناء السخنة، قام فريق العاملين في موانئ دبي العالمية-السخنة بتفريغ وتحميل أكثر من 2100 حاوية على السفينة.

واحتفالاً بهذه المناسبة، قدّم أجاي سينج، المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية السخنة، درعاً تذكارياً لبريان زينج، العضو المنتدب لشركة YML. وقد احتفل عددٌ من ممثلي ومسئولي الشركتين بهذه الزيارة الافتتاحية ووصول أولى رحلات السفينة YM Orchid التي رحب الجميع بطاقمها.

وتعليقاً على ذلك، يقول أجاي سينج-المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية السخنة: “نسعى دائماً لابتكار طرق وأساليب جديدة لتطوير قطاع الشحن والخدمات اللوجستية بالموانئ، وتقوية ودعم شراكاتنا الحالية وإطلاق شراكات جديدة مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال. إنّ هذا التحالف يتضمن قدوم خطي شحن جديدين لميناء السخنة، وهو ما يؤكد مكانة ميناء السخنة كوجهة تجارية هامة لخطوط التجارة الرئيسية. ومن أجل توفير كل التسهيلات أمام خدمة AR1 الجديدة التي ستتيح أقصر وقت لخدمات النقل العابر (الترانزيت) طبقاً لأرقى مستويات الجودة، نعمل مع شركائنا من أجل تمكين العملاء من إدارة سلاسل التوريد الخاصة بهم بكل كفاءة وفعالية. إنّ هذه الخدمة تمثل خطوة ايجابية جديدة لقطاع الشحن والخدمات اللوجستية، حيث نستهدف تطبيق طرق مبتكرة لتلبية احتياجات قطاع التجارة في مصر والمنطقة.”

تُعد موانئ دبي العالمية-السخنة جزءا من شبكة موانئ دبي العالمية التي تضم حاليا 78 محطة بحرية وبرية في 40 دولة عبر القارات الست. تقع موانئ دبي العالمية-السخنة في قلب الطريق التجاري الحيوي بين الشرق والغرب أسفل المدخل الجنوبي لقناة السويس، كما تتميز بموقعها الاستراتيجي لمناولة البضائع التي تمر عبر واحدة من أكثر الممرات المائية التجارية ازدحاما في العالم.

وباعتبارها جزءا من شبكة عالمية، تلتزم موانئ دبي العالمية السخنة بتقديم أرقى مستويات الخدمة لعملائها من خلال تطبيق منهج متكامل لإدارة الميناء يعتمد على أحدث التطبيقات التكنولوجية في هذا المجال.

لمحة عن موانئ دبي العالمية

تعد “موانئ دبي العالمية”[1] محفزا رائدا للتجارة العالمية وجزء لا يتجزأ من سلسلة التوريد حول العالم. يتسع نطاق عملياتنا التشغيلية ليشمل عدة قطاعات متنوعة لكن مترابطة، من المحطات البحرية والبرية والخدمات البحرية واللوجستية والخدمات المساندة، إلى الحلول التجارية القائمة على التكنولوجيا.

تضم محفظة أعمالنا العالمية 78 محطة برية وبحرية عاملة مدعومة بأكثر من 50 نشاط ذي صلة في أكثر من 40 بلداً عبر قارات العالم الست، مع حضورنا البارز في كلٍّ من الأسواق الناشئة ذات معدلات النمو المرتفعة والأسواق المتطورة على حد سواء، بما يضمن بأن تترك جميع أنشطتنا بصمة وتأثيراً إيجابياً طويل الأمد على الاقتصادات والمجتمعات.

يقوم فريق عملنا المتفانى الذي يضم ما يزيد على 36,000 موظف من 103 بلدا بتأسيس علاقات متميزة طويلة الأمد مع الحكومات، خطوط الشحن البحري، المستوردين، المصدرين، المجتمعات والعديد من الأطراف المهمة في سلسلة التوريد العالمية، لإضافة قيمة لأنشطتنا وتوفير خدمات عالية الجودة الآن وفي المستقبل.

تعد مناولة الحاويات النشاط الأساسي للشركة، حيث تساهم بأكثر من ثلاثة أرباع عائداتها. وقامت “موانئ دبي العالمية” في العام 2017 بمناولة حوالي 70.1 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدما)، ومن المتوقّع مع العمل الجاري حاليا أن تنمو الطاقة الاستيعابية الإجمالية البالغة حاليا 88.2 مليون حاوية نمطية إلى أكثر من 100 مليون حاوية نمطية بحلول العام 2020 تماشياً مع حاجة السوق. فمن خلال التفكير في المستقبل والابتكار والتنبؤ بالتغيير، نهدف إلى خلق حلول تجارية أكثر إنتاجية وكفاءة وأماناً عالمياً.