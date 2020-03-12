موانئ بورسعيد مفتوحة للملاحة برغم سوء الطقس

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن موانئ بورسعيد تعمل بشكل طبيعى وتواصل استقبال السفن المترددة عليها رغم عدم استقرار الأحوال الجوية وما يصاحبها من أمطار وسرعة رياح قد تؤثر على حركة السفن .



وأضافت أنه تم رفع درجة الاستعداد لمواجهة أى طوارئ قد تنتج عن هذا الجو السيئ من خلال تنفيذ شبكة صرف صحى لتصريف الأمطار وتشكيل مركز للعمليات من إدارات مؤانئ بورسعيد المختلفة بالتنسيق مع محافظة بورسعيد.

وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 20 حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات وغادرته سفينتان ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينتي بضائع عامة .