موانئ بورسعيد: لم نتأثر بنوة الغطاس.. و31 سفينة إجمالي الحركة

أمانى العزازىأكد مصدر مسئول بحركة السفن بموانئ بورسعيد، أن موانئ شرق وغرب لم تتأثر بنوة الغطاس التى صاحبتها تغييرات مناخية وعواصف رملية وارتفاع للأمواج، خلال اليومين الماضيين، وتسببت فى خسائر فادحة لمظاهر الحياة على الشواطئ.وأوضح بيان صادر عن هيئة موانئ بورسعيد، اليوم السبت، أن حركة السفن سجلت د

أمانى العزازى

أكد مصدر مسئول بحركة السفن بموانئ بورسعيد، أن موانئ شرق وغرب لم تتأثر بنوة الغطاس التى صاحبتها تغييرات مناخية وعواصف رملية وارتفاع للأمواج، خلال اليومين الماضيين، وتسببت فى خسائر فادحة لمظاهر الحياة على الشواطئ.

وأوضح بيان صادر عن هيئة موانئ بورسعيد، اليوم السبت، أن حركة السفن سجلت دخول 4، وخروج 6، ويتواجد على الأرصفة 21 سفينة وقاطرة.

وأضاف البيان، أن الميناء سجل دخول سفينة حاويات وخروج أخرى، وموجود سفينتين ومنتظر دخول اثنتين.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن، ومن المنتظر دخول 4 أخريات، فى حين سجلت حركة سفن البضائع العامة دخول واحدة وخروج أخرى، ومن المنتظر دخول 3 سفن أخريات.