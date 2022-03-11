موانئ بورسعيد: لم نتأثر بسوء الطقس.. واستقبال 16 سفينة

واصلت موانئ بورسعيد التابعه للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس استقبالها لحركة السفن المتردده عليها حيث سجلت دخول وخروج 16 سفينة خلال عمليات التدوال اليوم الجمعه دون تأثرها بموجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد و سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات…



واصلت موانئ بورسعيد التابعه للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس استقبالها لحركة السفن المتردده عليها حيث سجلت دخول وخروج 16 سفينة خلال عمليات التدوال اليوم الجمعه دون تأثرها بموجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد

و سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 5 سفن .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة بضائع عامة ومتواجد علي الأرصفه سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامه .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .