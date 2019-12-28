موانئ بورسعيد لم تتأثر بموجة الطقس السيئ

أعلنت موانئ بورسعيد – التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) – أن إجمالي حركة السفن اليوم السبت، بلغ 25 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن ومغادرة 3 ومتواجد على الأرصفة 3 ومن المنتظر دخول 6 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة سفينتي حاويات وبضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينه بضائع عامة.

وأكد البيان أنه بالرغم من سوء الأحوال الجوية إلا أن الموانئ تعمل بشكل طبيعي ولم تتأثر حركة الملاحة والعمل يسير بانتظام.

ولم تؤثر سرعة الرياح 30 عقدة أو ارتفاع الأمواج 3 أمتار وتساقط الأمطارخلال الأيام الماضية على حركة الموانئ، أو دخول وخروج قوافل السفن فى الاتجاهين الشمالى والجنوبي عبر قناة السويس.

وتسير عمليات الشحن والتفريغ بشكل طبيعي للسفن المتراكية على أرصفة الموانئ.

يذكر أن حركة الملاحة بقناة السويس وموانئ شرق وغرب بورسعيد لا تتأثر بسوء الأحوال الجوية نظرا لموقعها الاستيراتيجي وتمتعها بدرجة الانحراف صفر مما يضمن للسفن ملاحة مستقرة.