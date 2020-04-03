موانئ بورسعيد تواصل أعمال التطهير والتعقيم للأسبوع الثالث وتستقبل 23 سفينة

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينتين.

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن، اليوم، سجل 23 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين، وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة.

من ناحيتها واصلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استمرار أعمال التعقيم والتطهير، اليوم الجمعة، للأسبوع الثالث على التوالي للقطاع الشمالي بالكامل، ويأتي ذلك في إطار مسئوليتها الوطنية.

وقد شملت أعمال التعقيم مبنى الهيئة والمنطقة الجنوبية ومكاتب التحصيل والموازين الموجودة بالمنطقة، كما شملت المنطقة الشمالية والرصيف السياحي والقاطرات المتراكية على الرصيف السياحي، وكذا أعمال التعقيم للمبنى الإداري بشرق بورسعيد ومحطة الكهرباء.

كما شملت عملية التعقيم والتطهير أيضًا المنطقة الشرقية بمدينة بورفؤاد، مع توجيه العاملين بالمنطقة وتعريفهم بوسائل المكافحة وتوضيح طرق العدوى والوقاية من الفيروس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقاية لمجابهة ومكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقد نفذت موانئ بورسعيد (شرق وغرب) خطة وقائية تكفل سلامة المترددين على جميع مقارّها وموانئها، حيث دفعت بفِرق وأطقم من قِبل العاملين بها بالإدارات المعنية بالسلامة والصحة المهنية لإجراء عمليات تعقيم وتطهير بصفة مستمرة لجميع المباني التي تشهد ارتيادًا من بعض المواطنين المتعاملين مع بعض الإدارات.

على جانب آخر أعلن المكتب الإعلامي لموانئ بورسعيد أن الموانئ تعمل بكامل طاقتها مع استمرار حركة الملاحة والتداول للسفن والبضائع على مدار الأسبوع خلال 24 ساعة، كما يتم تفعيل وتكثيف حملات التوعيه بالفيروس بالموانئ وكيفية الوقاية منه، وتوعية العاملين بالاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار.