موانئ بورسعيد تعود للعمل.. ووصول سفينة سياحية على متنها 1416 راكبًا

السفينة السياحية Celestyel crystal قادمة من الإسكندرية، وعلى متنها 1025 راكبًا، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 391 فردًا.

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم فتح حركة الملاحة أمام السفن بموانئها في شرق وغرب بورسعيد، حيث استقبل ميناء بورسعيد السياحي، التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مساء اليوم الأربعاء، السفينة السياحية Celestyel crystal قادمة من الإسكندرية، وعلى متنها 1025 راكبًا، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 391 فردًا.

وتعد هذه الرحلة الرابعة للسفينة من إجمالي 5 رحلات كروز، ويأتى هذا في إطار عودة رحلات سياحة اليوم الواحد إلى ميناء بورسعيد؛ والتى تعد خطوة مهمة ضمن مسيرة تطوير قطاع السياحة البحرية في البلاد.

وتم رفع درجة الاستعداد والجاهزية بالميناء مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستقبال السفينة، رغم سوء الأحوال الجويه والتأكد من استقبال السائحين بيسر وأمان.

كما استقبل ميناء شرق بورسعيد 2 سفينة حاويات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبالهما.

على نحو آخر تستقبل ميناء الأدبية سفينتي بضائع عامة في تمام الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم.

كان المكتب الإعلامى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد أعلن، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أنه تم إغلاق حركة الملاحة مؤقتًا فى موانئ السخنة وبورسعيد وإعلان حالة الطوارئ بالموانئ ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ وعدم دخول وخروج أى سفينة من وإلى الميناء، لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع استمرار عمليات الشحن والتفريغ بشكل طبيعى للسفن المتراكية على الرصيف.

وأضاف البيان أن ميناء بورسعيد أيضًا يشهد حالة من عدم الاستقرار فى حالة الجو، وبلغت سرعة الرياح 30 عقدة وارتفاع الأمواج لثلاثة أمتار، مما يؤدى الى اضطراب شديد فى حركة الملاحة.