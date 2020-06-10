نقل وملاحة

موانئ بورسعيد تشهد شحن 3000 طن أسمنت وتداول 25 سفينة

حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات
أماني العزازي 3:26 م, الأربعاء, 10 يونيو 20 3:26 م, الأربعاء, 10 يونيو 20

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالى) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة NIKOLAY UGODNIK التى ترفع علم روسيا ويبلغ طولها 106 أمتار والغاطس 4 أمتار وذلك لشحن 3000 طن أسمنت من الميناء.

وأن إجمالى حركة السفن اليوم 25 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين.

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بقلم أماني العزازي

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