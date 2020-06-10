موانئ بورسعيد تشهد شحن 3000 طن أسمنت وتداول 25 سفينة

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالى) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة NIKOLAY UGODNIK التى ترفع علم روسيا ويبلغ طولها 106 أمتار والغاطس 4 أمتار وذلك لشحن 3000 طن أسمنت من الميناء.

وأن إجمالى حركة السفن اليوم 25 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين.