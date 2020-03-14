نقل وملاحة

موانئ بورسعيد تشهد تفريغ 3800 طن رخام وتداول 24 سفينة

حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج سفينتين
أماني العزازي 2:11 م, السبت, 14 مارس 20 2:11 م, السبت, 14 مارس 20

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) ، أن إجمالى حركة السفن اليوم 24 سفينة ، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن ..

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة MALAGA التى ترفع علم مولدوفا ويبلغ طولها 82 مترا والغاطس 6 أمتار وذلك لتفريغ 3800 طن رخام بالميناء ومتواجد على الأرصفة سفينة .

كما شهد الميناء دخول سفينتى حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة .

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بقلم أماني العزازي

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