موانئ بورسعيد تشهد تفريغ 3800 طن رخام وتداول 24 سفينة

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) ، أن إجمالى حركة السفن اليوم 24 سفينة ، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن ..

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة MALAGA التى ترفع علم مولدوفا ويبلغ طولها 82 مترا والغاطس 6 أمتار وذلك لتفريغ 3800 طن رخام بالميناء ومتواجد على الأرصفة سفينة .

كما شهد الميناء دخول سفينتى حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة .