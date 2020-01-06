موانئ بورسعيد تشهد تداول 25 سفينة حاويات وبضائع

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتى حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينتين .

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) ، أن إجمالى حركة السفن اليوم الإثنين 25 سفينة ، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتى حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتى حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينتين .

كما شهد الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.