موانئ بورسعيد تشهد تداول 18 سفينة بضائع

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالى) أن إجمالي حركة السفن اليوم بلغ 18 سفينة ، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين وموجود علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد علي الأرصفة سفينتى بضائع عامة .

استمرار أعمال تطهير مبانى الهيئة الاقتصادية اعمال تعقيم وتطهير لمباني الهيئة الاقتصاديه

تطهير المباني الاداريه

وفى سياق متصل ، استمرت اليوم السبت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى أعمال تطهير وتعقيم للقطاعين الجنوبي بالسخنة والشمالي بغرب بورسعيد .

وقد تمت الأعمال عقب قرارات المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة أمس باتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية لمواجهة فيروس كورونا ، يومي الجمعة والسبت بالمقار الإدارية للهيئة والموانئ التابعة، واستمرارها بشكل دوري خاصة بالموانئ.

وعلى جانب أخر، قامت الإدارات المعنية بإرسال رسائل إلكترونية لجميع العاملين للتوعية من الفيروس وكيفية اتخاذ الاحتياطات اللازمة في التعامل داخل مقر خدمات المستثمرين .