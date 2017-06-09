نقل وملاحة

موانئ بورسعيد تسجل 35 سفينة

أماني العزازي  أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن أنها تعمل بطاقة كبيرة اليوم، الجمعة، وسجلت 35 سفينة. وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة 5، وعلى الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات، كما…

9 يونيو، 2017 9 يونيو، 2017

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أماني العزازي 

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن أنها تعمل بطاقة كبيرة اليوم، الجمعة، وسجلت 35 سفينة.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة 5، وعلى الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات، كما غادر الميناء سفينة بضائع عامة، وعلى الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، ومغادرة 5 سفن، وعلى الأرصفة سفينتين حاويات، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات، وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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