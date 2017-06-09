موانئ بورسعيد تسجل 35 سفينة

أماني العزازي أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن أنها تعمل بطاقة كبيرة اليوم، الجمعة، وسجلت 35 سفينة. وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة 5، وعلى الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات، كما…

أماني العزازي

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن أنها تعمل بطاقة كبيرة اليوم، الجمعة، وسجلت 35 سفينة.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة 5، وعلى الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات، كما غادر الميناء سفينة بضائع عامة، وعلى الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، ومغادرة 5 سفن، وعلى الأرصفة سفينتين حاويات، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات، وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.