موانئ بورسعيد تسجل 34 سفينة حاويات وبضائع عامة

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بطاقة كبيرة وتسجل اليوم 34 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، كما سجل الميناء أيضا دخول سفينة بضائع عامة ومغادرة سفينة وموجود على الأرصفة سفينتا بضائع عامة ومن المنتظر دخول واحدة بضائع عامة.

كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات ومغادرة سفينتى حاويات وموجود على الأرصفة 5 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 3 وجار التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.