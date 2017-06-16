موانئ بورسعيد تسجل 32 سفينة .. الجمعة

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها سجلت اليوم 32 سفينة.

حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة سفينة، وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات، كما سجل الميناء أيضا دخول سفينتي بضائع عامة ومغادرة سفينة وموجود على الأرصفة سفينتي بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 8 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.