موانئ بورسعيد تسجل 31 سفينة

أمانى العزازىأعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها تعمل بشكل طبيعى وسجلت اليوم 31 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين حاويات وموجود على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة كما يتواجد على الأرصفة أيضا سفينتان بضائع عام

أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها تعمل بشكل طبيعى وسجلت اليوم 31 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين حاويات وموجود على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة كما يتواجد على الأرصفة أيضا سفينتان بضائع عامة ومنتظر دخول سفن بضائع عامة.

فيما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن وموجود على الأرصفة 7 سفن حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات، وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.