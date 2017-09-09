موانئ بورسعيد تسجل 31 سفينة وتفريغ 90 سيارة

أمانى العزازى أكد بيان صادر للمركز الإعلامى لموانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد استقبلت اليوم السبت السفينة TINKER BELLMAR وجنسيتها مالطا والتى يبلغ طولها 102 متر والغاطس 5 أمتار وذلك لتفريغ 90 سيارة حديثة ماركة كيا سبورتاج. فيما لفت البيان إلى اس

أمانى العزازى

أكد بيان صادر للمركز الإعلامى لموانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد استقبلت اليوم السبت السفينة TINKER BELLMAR وجنسيتها مالطا والتى يبلغ طولها 102 متر والغاطس 5 أمتار وذلك لتفريغ 90 سيارة حديثة ماركة كيا سبورتاج.

فيما لفت البيان إلى استقبال موانئ شرق وغرب بورسعيد 31 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 6.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة وخروج 2 وموجود على الأرصفة واحدة ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وشهد الميناء دخول سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

وجار حاليا تسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.