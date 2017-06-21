موانئ بورسعيد تسجل 27 سفينة حاويات وبضائع عامة

أمانى العزازىأعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى وتسجل اليوم 27 سفينة حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة سفينتى حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات. كما غادر الميناء أيضا 3 سفن بضائع عام

أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى وتسجل اليوم 27 سفينة حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة سفينتى حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

كما غادر الميناء أيضا 3 سفن بضائع عامة وموجود على الأرصفة 5 ومن المنتظر دخول 3 سفن بضائع عامة، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 4 حاويات وجار التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن.