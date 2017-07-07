موانئ بورسعيد تسجل 26 سفينة اليوم

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها استقبلت اليوم 26 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات، وخروج 7 سفن بعد الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ، وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول أخرى.

من ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن، وخروج 3، وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 2.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، ويوجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.