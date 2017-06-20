موانئ بورسعيد تسجل 24 سفينة

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها سجلت اليوم 24 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، ومغادرة سفينتين، وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات.

كما سجل الميناء أيضا دخول سفينة بضائع عامة ومغادرة سفينتين، وموجود على الأرصفة 4 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة سفينة وموجود على الأرصفة سفينتي حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات.