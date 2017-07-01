موانئ بورسعيد تسجل 24 سفينة حاويات وبضائع متنوعة

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى وتسجل اليوم 24 سفينة حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة سفينتى حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات. كما يتواجد على الأرصفة أيضا 4 سفن بضائع عامة، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 4 وموجود على الأرصفة سفينتا حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وجار التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى وتسجل اليوم 24 سفينة حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة سفينتى حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.
كما يتواجد على الأرصفة أيضا 4 سفن بضائع عامة، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 4 وموجود على الأرصفة سفينتا حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وجار التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.