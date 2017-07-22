موانئ بورسعيد تسجل 24 سفينة حاويات وبضائع عامة

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى وتسجل اليوم 24 سفينة حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات كما يتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة. كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينتى حاويات وجار التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل إجراءات دخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى وتسجل اليوم 24 سفينة حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات كما يتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة.
كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينتى حاويات وجار التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل إجراءات دخول وخروج السفن من وإلى الميناء.