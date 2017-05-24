موانئ بورسعيد تسجل 24 سفينة اليوم

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن بيان حركة السفن سجل اليوم دخول وخروج 24 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن، وموجود على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات كما يوجد على الأرصفة 5 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة. كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينة حاويات وموجود سفينة حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
أماني العزازى
أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن بيان حركة السفن سجل اليوم دخول وخروج 24 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن، وموجود على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات كما يوجد على الأرصفة 5 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.
كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينة حاويات وموجود سفينة حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.