موانئ بورسعيد تسجل 20 سفينة

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان، عن أنها تعمل بشكل طبيعي، وسجلت اليوم، السبت، 20 سفينة، وسجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينة حاويات، ويوجد على الأرصفة مثلها، ومن المنتظر دخول أخرى، كما ينتظر دخول سفينتين بضائع عامة.

وأشار البيان إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل اليوم دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة 6 سفن، وموجود على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 4 سفن، وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.