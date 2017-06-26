موانئ بورسعيد تسجل 17 سفينة في ثاني أيام العيد

أماني العزازي: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها تعمل بشكل طبيعى اليوم وتسجل 17 سفينة هم إجمالى الحركة بالموانئ فى ثانى أيام عيد الفطرن حيث من المنتظر دخول سفينتين حاويات إلى ميناء غرب بورسعيد كما سجل الميناء أيضا دخول سفينة بضائع عامة وموجود على ا

أماني العزازي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها تعمل بشكل طبيعى اليوم وتسجل 17 سفينة هم إجمالى الحركة بالموانئ فى ثانى أيام عيد الفطرن حيث من المنتظر دخول سفينتين حاويات إلى ميناء غرب بورسعيد كما سجل الميناء أيضا دخول سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة 4 سفن بضائع عامة.

كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وجارى التنسيق بين الجهات المعنيه بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.