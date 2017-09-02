موانئ بورسعيد تسجل 17 سفينة فى ثانى أيام الأضحى

أمانى العزازي أعلنت موانئ بورسعيد التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك حيث سجلت حركة السفن تردد 17 سفينة على موانئ غرب وشرق بورسعيد. ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات إلى ميناء غرب ودخول سفينة بضائع عامه للميناء.

أمانى العزازي

أعلنت موانئ بورسعيد التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك حيث سجلت حركة السفن تردد 17 سفينة على موانئ غرب وشرق بورسعيد.

ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات إلى ميناء غرب ودخول سفينة بضائع عامه للميناء.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن حاويات وموجود على الأرصفة 5 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

