موانئ بورسعيد تسجل مرور 24 سفينة

أمانى العزازىأعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها سجلت اليوم دخول وخروج 24 سفينة.وأوضحت أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول ومغادرة سفينتين حاويات، وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول اثنتين حاويات، كما يتواجد على الأرصفة اثنتين بضائع عامة، ومن المنتظ

أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها سجلت اليوم دخول وخروج 24 سفينة.

وأوضحت أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول ومغادرة سفينتين حاويات، وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول اثنتين حاويات، كما يتواجد على الأرصفة اثنتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين بضائع عامة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 4 حاويات، وموجود على الأرصفة 6 حاويات، وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.