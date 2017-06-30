موانئ بورسعيد تسجل مرور 21 سفينة

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بالموانئ، اليوم الجمعة، 21 سفينة. وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة واحدة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات. وغادر الميناء سفينة بضائع عامة

أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بالموانئ، اليوم الجمعة، 21 سفينة.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة واحدة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وغادر الميناء سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة أخرى، كما يتواجد على الرصيف أيضا سفينة صب جاف (غلال).

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 أخريات، وموجود على الأرصفة 3 حاويات، وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.