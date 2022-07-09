موانئ بورسعيد تسجل دخول وخروج 23 سفينة فى أول أيام عيد الأضحى

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التداول فى أول أيام عيد الأضحى، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 6 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

وكان ميناء غرب بورسعيد قد استقبل أمس الأول السفينة JULIA.AK لتفريغ 4360 رأس ماشية حية، حيث استقبلت الهيئة الاقتصادية السفينة بالتعاون مع الجهات المعنية مصلحة الجمارك والطب البيطرى وتسريع عمليات التفريغ على الأرصفة إلى أماكن التخزين المخصص لها فى أنحاء الجمهورية عبر وسائل النقل.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة JULIA .AK التى ترفع علم لبنان ويبلغ طولها 106 أمتار والغاطس 7 أمتار وذلك لتفريغ 4360 رأس ماشية حية.