نقل وملاحة

موانئ بورسعيد تستقبل 6 آلاف طن صودا

أمانى العزازى     استقبلت موانئ بورسعيد -اليوم الخميس- سفينتى بضائع عامة، كما سجلت حركة السفن 26.   السفينة الأولى YM PLUTO وجنسيتها مالطا، ويبلغ طولها 119 مترًا، والغاطس 5 مترات، لشحن 6000 طن صودا، وستغادر السفينة الميناء متجهة إلى ميناء جنوه عقب انتهاء الشحن.أما السفينة الثان
26 أكتوبر، 2017 26 أكتوبر، 2017

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أمانى العزازى 
  
استقبلت موانئ بورسعيد -اليوم الخميس- سفينتى بضائع عامة، كما سجلت حركة السفن 26.
 
السفينة الأولى YM PLUTO وجنسيتها مالطا، ويبلغ طولها 119 مترًا، والغاطس 5 مترات، لشحن 6000 طن صودا، وستغادر السفينة الميناء متجهة إلى ميناء جنوه عقب انتهاء الشحن.

أما السفينة الثانية A.M.K MARINA القادمة من لبنان، وجنسيتها بليز، ويبلغ طولها 90 مترًا، والغاطس 8 أمتار، لشحن 5700 طن ملح، وستغادر الميناء متجهة إلى اليونان عقب انتهاء الشحن.

وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وخروج 4 أخريات، وموجود على الأرصفة 3 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول وخروج 4 سفن، وموجود على الأرصفة 2، ومن المنتظر دخول 2 أخرتين.

كما سجل دخول سفينتى بضائع عامة، وخروج واحدة، وموجود على الأرصفة 3 أخريات.

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