موانئ بورسعيد تستقبل 399سفينة خلال يوليو 2018

أمانى العزازي: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال «399سفينة » بمينائى شرق وغرب بورسعيد من جنسيات مختلفة منها «213سفينة فيدر» و«86 سفينة مازر»، والتى تعتبر من أهم الأنشطة التى تستغلها مصر لزيادة دورها فى نشاط التجارة العا

أمانى العزازي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال «399سفينة » بمينائى شرق وغرب بورسعيد من جنسيات مختلفة منها «213سفينة فيدر» و«86 سفينة مازر»، والتى تعتبر من أهم الأنشطة التى تستغلها مصر لزيادة دورها فى نشاط التجارة العالمية بقيام السفن الأم فى الحاويات والتى تصل حمولتها ما بين 8 إلى 18ألف حاوية بإلقاء جزء كبير من حمولتها فى الموانئ المحورية «شرق بورسعيد» لتأتى سفن أصغر تعرف باسم الفيدر بحمولات من 500 إلى 3000حاوية لتوزيع ما ألقته السفن الأم فى الميناء المحورى على موانئ المنطقة والموانئ الأخرى.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول«106سفن» تحمل جنسيات مختلفة من بينها سنغافورة/ بنما/الصين/المانيا/امريكا/البرتغال/قبرص/الدنمارك مارشال/ليبريا/تركيا

منها السفينة الليبرية Msc miRjam« «mother ship» القادمة من البحر والتى يبلغ طولها 400م وغاطسها .14.4متر مما يوضح مقدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن الكبيرة الحجم

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد «193 سفينة «حاويات /صب سائل/ بضاعة عامة»لتحمل العديد من السلع الاستراتيجية منها«حديد/رخام/صودا كاوية/ ملح/مواشى/حديد/قمح»

منها

– السفينة«swimmer» والتى تحمل علم توجو ويبلغ طولها 98متروغاطس 7.5متر لشحن 6300 طن ملح من الميناء

– سفينتين «لتفريغ13289طن رخام»

منها

– السفينة«Millic» والتى تحمل علم سيراليون وطولها 91متروغاطس 7متر القادمة بحرا وعلى متنها 5775طن رخام.

-السفينةsea music» والتى تحمل علم مارشال ويبلغ طولها 116 متر وغاطس 7.8 متر لتفريغ 7514طن رخام.

كما شهد الميناء أيضاً نشاطاً ملحوظاً فى عدد السفن المترددة على الميناء لشحن الصودا الكاويه منها

السفينةk EMAL.k,

السفينة uMar1

السفينة ,LEli,

السفينة I EVOIT Fast

وذلك لشحن 23350 طن صودا كاوية، كما تردد على الميناء سفن اخرى منها 86 قاطرة و 9سفن للاصلاح والتزود بالوقود و5سفن شراعى .