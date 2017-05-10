موانئ بورسعيد تستقبل 347 سفينة خلال أبريل المنقضي

أماني العزازي: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال «347سفينة» بمينائى شرق وغرب بورسعيد من جنسيات مختلفة عن الفترة من «1ابريل حتى الفترة 30 أبريل» من العام الجارى.وذكر بيان اقتصادية قناة السويس أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول «155

أماني العزازي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال «347سفينة» بمينائى شرق وغرب بورسعيد من جنسيات مختلفة عن الفترة من «1ابريل حتى الفترة 30 أبريل» من العام الجارى.

وذكر بيان اقتصادية قناة السويس أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول «155سفينة» تحمل جنسيات مختلفة من بينها سنغافورة” بنما/الصين/المانيا/امريكا/البرتغال/قبرص/الدنمارك مارشال/ليبريا/تركيا”، منها «75سفينة مازر» و«80 سفينة فيدر»، والتى تعتبر من أهم الأنشطة التى تستغلها مصر لزيادة دورها فى نشاط التجارة العالمية بقيام السفن الأم فى الحاويات، والتى تصل حمولتها ما بين 8 إلى 18 ألف حاوية بإلقاء جزء كبير من حمولتها فى الموانئ المحورية «شرق بورسعيد» لتأتى سفن أصغر تعرف باسم الفيدر بحمولات من 500 إلى 3000 حاوية لتوزيع ما ألقته السفن الأم فى الميناء المحورى على موانئ المنطقة والموانئ الأخرى.

وسجل ميناء الشرق أيضا دخول السفينة الليبرية الجنسية Msc istanbol »« «mother ship» القادمة من البحر والتى يبلغ طولها 399م وغاطسها 14 مترا، مما يوضح مقدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن الكبيرة الحجم، كما استقبل ميناء غرب بورسعيد «192 سفينة «حاويات /صب سائل/ بضاعة عامة/مهمات واجراءات /تزود بالوقود/ قاطرات/سفن سياحية»، منها السفينة«cosco.hellas» والتى تحمل علم اليونان ويبلغ طولها 350متروغاطس 13.5متر وتعد من سفن المازر العملاقة.

كما استقبل الميناء ايضا سفينتين « صب سائل» منها— السفينة «uzeyir.hatibeyu» والتى تحمل علم اذربيجان القادمة بحرا وعلى متنها 4147 طن قمح روسى، والسفينة «anna.m» والتى سجلت دخول لسحب عينات وتفريغ 65263 طن قمح روسى، كما استقبلت عدد «20سفينة» « بضاعة عامة» لتحمل العديد من السلع الاستراتيجية منها «مواشى /حديد/ملح/صودا كاوية/رخام /اسمنت/قمح»، إضافة إلى ١٠٤ قاطرات بحرية، فيما أشار البيان إلى أن الميناء السياحي استقبل عدد أربعة سفن سياحية خلال شهر أبريل مما يعد طفرة فى معدلات استقبال الميناء لسفن الكروز اليوم الواحد.