موانئ بورسعيد تستقبل 34 سفينة

أعلن المركز الإعلامى لموانئ بورسعيد، عن استقبال 34 سفينة اليوم، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد نشاطا ملحوظا فى حركة السفن، بتسجيل دخول 8 سفن حاويات، وخروج 6 بعد الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ، وموجود على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.



من ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 4، وموجود على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول 2، كما يوجد على أرصفة الميناء سفينة بضائع عامة.

وجارٍ التنسيق بين الجهات المختصة بالميناء، لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.