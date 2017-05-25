موانئ بورسعيد تستقبل 31 سفينة

أمانى العزازي أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن الموانئ استقبلت اليوم الخميس، 31 سفينة. وأوضحت أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 2 سفينة حاويات، وخروج سفينتين بعد الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ، وموجود على الأرصفة 4. ومن ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 6 سفن وخروج 5 أخريات، وموجود على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 2. كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، وخروج سفينتين ويتواجد على الأرصفة 3 أخريات، ومن المنتظر دخول 2. وجارى التنسيق بين الجهات المختصه بالميناء لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن الموانئ استقبلت اليوم الخميس، 31 سفينة.
وأوضحت أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 2 سفينة حاويات، وخروج سفينتين بعد الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ، وموجود على الأرصفة 4.
ومن ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 6 سفن وخروج 5 أخريات، وموجود على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 2.
كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، وخروج سفينتين ويتواجد على الأرصفة 3 أخريات، ومن المنتظر دخول 2.
وجارى التنسيق بين الجهات المختصه بالميناء لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.