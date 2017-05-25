موانئ بورسعيد تستقبل 31 سفينة

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن الموانئ استقبلت اليوم الخميس، 31 سفينة.

وأوضحت أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 2 سفينة حاويات، وخروج سفينتين بعد الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ، وموجود على الأرصفة 4.

ومن ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 6 سفن وخروج 5 أخريات، وموجود على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 2.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، وخروج سفينتين ويتواجد على الأرصفة 3 أخريات، ومن المنتظر دخول 2.

وجارى التنسيق بين الجهات المختصه بالميناء لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.