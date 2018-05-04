موانئ بورسعيد تستقبل 30 سفينة

أمانى العزازي: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة، 30 سفينة . وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج سفينتين، وموجود على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 5 سفن.وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن وخروج س

أمانى العزازي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة، 30 سفينة .

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج سفينتين، وموجود على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 5 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن وخروج سفينتين وموجود على الأرصفة سفينان و من المنتظر دخول 4 سفن.

وسجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة، وهما السفينة “KAMAL” وجنسيتها سيراليون والتى يبلغ طولها 155 مترا والغاطس 7.5 متر، وذلك لشحن 9000 طن صودا.

السفينة “ALLHAJ HUSAYN” وجنسيتها سوريا والتى يبلغ طولها 105 أمتار والغاطس 7.3 متر، وذلك لتفريغ 3500 طن رخام بالميناء.

وخروج سفينة ويتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة.

وجار تسهيل كل الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .

