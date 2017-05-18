موانئ بورسعيد تستقبل 29 سفينة اليوم

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها استقبلت اليوم 29 سفينة، حيث استقبل ميناء غرب بورسعيد 4 سفن حاويات، بالإضافة لمغادرة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، كما استقبل الميناء أيضا سفينة بضائع عامة، وموجود 4 سفن بضائع عامة ومن المنت



أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها استقبلت اليوم 29 سفينة، حيث استقبل ميناء غرب بورسعيد 4 سفن حاويات، بالإضافة لمغادرة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، كما استقبل الميناء أيضا سفينة بضائع عامة، وموجود 4 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة.

كما استقبل ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات، ومغادرة سفينة وموجود على الأرصفة 5 سفن حاويات، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وأضافت الهيئة أنه جارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.