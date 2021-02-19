موانئ بورسعيد تستقبل 27 سفينة رغم سوء الطقس

لم تتأثر موانئ بورسعيد بموجة الطقس السئ التى تمر بها البلاد حيث أعلن المكتب الإعلامي في بيان صادراليوم أن موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سجلت دخول وخروج 27 سفينة، وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج…

لم تتأثر موانئ بورسعيد بموجة الطقس السئ التى تمر بها البلاد حيث أعلن المكتب الإعلامي في بيان صادراليوم أن موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سجلت دخول وخروج 27 سفينة، وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 8 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر استقبال 4 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .