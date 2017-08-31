نقل وملاحة

موانئ بورسعيد تستقبل 26 سفينة الخميس

أمانى العزازى:  أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس  أن موانئ بورسعيد  استقبلت اليوم الخميس، 26 سفينة، مشيرة إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين . من ناحية أخرى، سجل ميناء
1:51 م, الخميس, 31 أغسطس 17 1:51 م, الخميس, 31 أغسطس 17

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أمانى العزازى: 

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 
أن موانئ بورسعيد  استقبلت اليوم الخميس، 26 سفينة، مشيرة إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين .

من ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن  وخروج سفينة  فيما تتواجد على الأرصفة سفينان ومن المنتظر دخول سفينة .

كما سجل الميناء خروج 3 سفن بضائع عامة، وتتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة أخرى.

وجارتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .

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