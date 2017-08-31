موانئ بورسعيد تستقبل 26 سفينة الخميس

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أن موانئ بورسعيد استقبلت اليوم الخميس، 26 سفينة، مشيرة إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين .

من ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن وخروج سفينة فيما تتواجد على الأرصفة سفينان ومن المنتظر دخول سفينة .

كما سجل الميناء خروج 3 سفن بضائع عامة، وتتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة أخرى.

وجارتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .