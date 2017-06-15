موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة .. اليوم

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد استقبلت اليوم الخميس 25 سفينة.وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج سفينة بعد الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ، وموجود على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.من ناحية أخر

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد استقبلت اليوم الخميس 25 سفينة. وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج سفينة بعد الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ، وموجود على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول سفينة. من ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين وخروج سفينة وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول أخري، كما يوجد بالميناء سفينتي بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 4 سفن.