نقل وملاحة

موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة اليوم

سجل ميناء غرب دخول سفينتي حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة
أماني العزازي 1:43 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21 1:43 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب دخول سفينتي حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.

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وتعد موانئ بورسعيد واحدة من أهم موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على المدخل الشمالى للقناة.

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بقلم أماني العزازي

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