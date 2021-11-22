موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة اليوم

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.
كما سجل ميناء غرب دخول سفينتي حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.
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وتعد موانئ بورسعيد واحدة من أهم موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على المدخل الشمالى للقناة.